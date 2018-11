Frenkie de Jong: "In de tweede helft deden we maar wat"

AMSTERDAM - "Zo worden we nooit kampioen. We hadden aan het doelsaldo moeten werken", zei Frenkie de Jong na de wedstrijd tegen Willem II, die Ajax met 2-0 won.

"In het begin speelde Willem II één-op-één en daardoor kregen we grote kansen. In de tweede helft speelden we heel slecht. We speelden slodig, te veel voor onszelf en uit positie. We deden maar wat."

De Jong scoorde wel voor het eerst dit seizoen. "Ik wordt er niet gelukkig van, het is niet het belangrijkste." Eerder in de wedstrijd had hij ook al kunnen scoren, maar toen zag hij zijn stiftje mislukken.

Halve snipper-wedstrijd

Trainer Erik ten Hag vond het jammer dat Ajax tijdens het duel met Willem II al na een half uur aan de uitwedstrijd van woensdag tegen Benfica in de Champions League dacht. "In de tweede helft was het niets meer", erkende hij. "En dat blijft toch hangen op weg naar Benfica."

"Het had bij rust eigenlijk 4-0 moeten staan. Het klopt dat we wel vaker dit seizoen stoppen met voetballen als we een paar doelpunten voorstaan. Daar praten we over. Daar moeten we aan werken. De spelers moeten wat dat betreft de hand in eigen boezem steken."