Matchwinner Seuntjens: "Dit smaakt naar meer" Foto: Pro Shots / Jasper Ruhe

ALKMAAR - Lang leek het duel tussen AZ en de Graafschap op een gelijkspel af te stevenen, maar door een doelpunt van Mats Seuntjens bleven de drie punten toch in Alkmaar. "Dit was mijn eerste goal in de competitie en met de beker erbij de tweede. Dat smaakt naar meer, absoluut."

Seuntjens startte als spits maar zakte na het inbrengen van Johnsen naar het middenveld. En dat beviel goed. "Als ik in de spits sta laat ik me vaak inzakken, maar dan letten ze meer op je. Toen Johnsen erbij kwam gingen ze meer op hem letten en kwam er daardoor meer ruimte voor mij." Lees ook: Seuntjens bezorgt AZ minimale overwinning op De Graafschap Klik op de video voor het gehele interview met Mats Seuntjens