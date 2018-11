ODIN '59 loot Heerenveen, AZ treft PEC Zwolle

AMSTERDAM - De loting voor de achtste finales van de KNVB-beker heeft ODIN '59 gekoppeld aan SC Heerenveen. De Heemskerkers, die afgelopen week voor een enorme stunt zorgden door eredivisionist FC Emmen uit te schakelen, spelen een thuisduel tegen de Friezen. Ajax moet zien af te rekenen met Roda JC, terwijl AZ op PEC Zwolle stuit . Stuntploeg AFC uit Amsterdam speelt in de achtste finales tegen Willem II.

AZ speelt in het eigen AFAS Stadion, terwijl Ajax een uitwedstrijd speelt. De loting heeft uitgewezen dat AFC een uitduel speelt. Zij gaan het in Tilburg opnemen tegen Willem II. Waar het duel van ODIN'59 tegen sc Heerenveen wordt gespeeld is nog niet duidelijk. Het licht op het eigen complex van de Heemskerkers is waarschijnlijk niet voldoende.

De achtste finales van het bekertoernooi vinden plaats op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 december.

Volledige loting:

Roda JC - Ajax

FC Twente - RKC Waalwijk

Kozakken Boys - Vitesse

AZ - PEC Zwolle

ODIN ‘59 - SC Heerenveen

Willem II - AFC

Fortuna Sittard - SC Cambuur

Feyenoord - FC Utrecht

Het werd voor Richard Plug dus niet de gedroomde loting. De coach van ODIN'59 had graag uit gespeeld tegen Feyenoord of PEC Zwolle.

