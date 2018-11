Handbalvrouwen VOC boeken zevende zege op rij

AMSTERDAM - De handbalvrouwen van VOC Amsterdam hebben een eenvoudige zege geboekt op Borhave. Door de gasten uit Borne met 41-26 te verslaan boekten de Amsterdammers hun zevende zege op rij.

De koppositie hebben ze stevig in handen en trainer Ricardo Clarijs was na afloop een treveden man. "Het was geen moeilijke dag", stelt hij. "Als we het tempo hebben dan lopen we uit en in thuiswedstrijden zijn we dat ook aan onze stand verplicht."

Mooie mix

Het team kende een moeizame openingsfase, maar vergrootte naarmate de wedstrijd vorderde de voorsprong gestaag. Een belangrijke rol was weggelegd voor routinier Rachel de Haze, zij maakte zes doelpunten. Ook de jongeling Britt van der Baan deed een flinke duit in het zakje met negen treffers. Tekenend, hoe jong en oud elkaar aanvult, vindt ook trainer Clarijs. "We hebben een aantal dames die precies weten hoe het allemaal in elkaar zit", begint hij. "En een aantal dames die gewoon heel graag willen. Dat is juist ook de mix en een hele mooie. Daarin zijn we onderscheidend."

Teamprestaties

De koppositie van de eredivisie heeft VOC na vanavond nog steviger in handen. Iets wat Clarijs vooraf niet had verwacht, maar wel ten doel had gesteld. Vorig jaar pakte hij met een beduidend meer ervaren team de dubbel. Ondanks de vernieuwde samenstelling, heeft VOC een team waarin talent en routine elkaar weten te versterken, als een echt team, zo ziet de coach. "Ze scoren veel doelpunten, daar komen mensen voor", aldus de oefenmeester. "We zijn sterke speelsters verloren, maar wat ik leuk vind is dat ze het nu meer als groep oppakken en deze overwinningen zijn meer dan ooit teamprestaties. Gaaf om te zien."

Maandag in NH Sport een uitgebreide reportage over de wedstrijd en VOC-speelsters Rachel de Haze en Britt van der Baan.