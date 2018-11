Man probeert onklaar gemaakt geweer te verkopen in Amsterdam

AMSTERDAM - Een man probeerde gisteren een onklaar gemaakt geweer te verkopen in de Rai in Amsterdam. Hij kreeg een proces-verbaal.

Agenten spoorden de man op na een tip. Naast het geweer, een AK-47, verkocht de man ook een plastic handgranaat.

De loop van het geweer was dichtgelast. Het wapen kon niet meer worden geladen met patronen en de slagpin was verwijderd. "De eigenaar had het wapen als 'collectors item' tentoongesteld", schrijft de politie op Facebook.

Het bezit van wapens, ook als deze onklaar zijn gemaakt, is strafbaar.