Seuntjens bezorgt AZ minimale overwinning op De Graafschap

ALKMAAR - AZ heeft de bekeroverwinning tegen VVV-Venlo van afgelopen woensdag (2-0) een goed vervolg gegeven. Tegen De Graafschap leek het povere duel lang uit te draaien op 0-0, maar Mats Seuntjens zorgde er met een droge knal voor dat de ploeg van trainer John van den Brom voor het eerst sinds 23 september een overwinning in de eredivisie kon noteren.

Met Calvin Stengs voor de allereerste keer weer in de basis had AZ na drie minuten al op voorsprong kunnen komen. Na een goede aanval kwam de bal voor de voet van Jonas Svensson, maar zijn poging eindigde in een afzwaaier. Even later was spits Mats Seuntjes dichtbij de openingstreffer. De afwerking na een goede bal van Oussama Idrissi was niet voldoende om De Graafschap-goalie Hidde Jurjus te passeren.

Veel meer mogelijkheden kwamen er niet voor AZ, dat in de eenzijdige eerste helft wel de boventoon voerde. De Graafschap parkeerde de bus en leek niet aan aanvallen te willen denken. De Alkmaarders daarentegen wel, maar meer dan speldenprikjes via Seuntjens en Idrissi kwam het niet.

Jurjus

Ook in de tweede helft kreeg AZ niet veel kansen om de score te openen. Tot twintig minuten voor tijd, toen AZ met vier aanvallers tegen twee De Graafschap-spelers richting Jurjus ging. Stengs wist de bal echter niet bij de meegelopen Guus Til te krijgen, waardoor de kans niet verzilverd werd.

Glansrol Seuntjens

Nadat Jurjus opnieuw belangrijk was op een goede poging van Idrissi, was het een kwartier voor het einde van de wedstrijd toch nog raak. Fredrik Midtsjø kreeg de bal met een handig wippertje bij Seuntjens, die vanaf buiten de zestien via de paal raak schoot.

De Graafschap deed aan de hand van wissels nog een poging om wat te creëren in de voorhoede, maar AZ-doelman Marco Bizot kwam geen moment in de problemen. Hierdoor pakte AZ zijn eerste competitieoverwinning sinds 23 september en gaf de ploeg van Van den Brom de bekerzege van deze week een goed vervolg.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Vlaar (Gudmundsson/61), Ouwejan; Midtsjø, Til, Koopmeiners; Stengs (Johnsen/68), Seuntjens (Vejinovic/86) en Idrissi

Opstelling De Graafschap: Jurjus, Owusu (Narsingh/80), Straalman, L. Nieuwpoort (Abena/69), S. Nieuwpoort, Tutuarima; Olijve, Bakker, Klaasen; El Jebli (Van Mieghem/65) en Serrarens