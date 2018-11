Deel dit artikel:













Apollo en Den Helder Suns verliezen allebei

DEN HELDER - Beide Noord-Hollandse basketballploegen liepen zaterdagavond tegen een nederlaag aan. Dat Den Helder Suns met 73-91 verloor van Donar is niet zo opmerkelijk, maar het verlies van Apollo Amsterdam bij Feyenoord in Rotterdam met 67-52 was dat wel.

Apollo speelde de hele wedstrijd zonder Aron Royé, normaal goed voor aardig wat punten. Royé speelde vorig weekend nog samen met ploeggenoot Dimeo van der Horst en twee anderen in Peking de finaleronde van de 3x3 World Tour, waar Team Amsterdam knap derde werd. De eerste score van de wedstrijd tegen Feyenoord was dan nog wel voor Apollo, maar daarna keken de Amsterdammers alleen maar tegen een achterstand aan. Bij de rust bedroeg die achterstand al twaalf punten (37-25). Ook in het derde kwart slaagde Apollo er niet in om om het gat te dichten, zodat het laatste kwart inging met vijftien punten achterstand. Dat verschil bleef gelijk in het laatste kwart, met de 67-52 eindstand als gevolg. Apollo bezorgde Feyenoord met die stand de eerste overwinning van het seizoen. Zelf staan de Amsterdammers op de zevende plek met twee punten uit vijf duels. Feyenoord heeft nu dus ook twee punten, maar dan uit zeven wedstrijden en staat daarmee op de negende plek. Den Helder Suns - Donar

Den Helder Suns kon het Donar in het eerste kwart nog lastig te maken, getuige ook de 21-24 stand na tien minuten. Daarna liep de Groningse landskampioen langzaam weg bij de ploeg van coach Peter van Noord. Via de 35-45 ruststand werd het uiteindelijk 73-91 voor Donar. Den Helder blijft op de achtste plek staan met twee punten uit zeven duels.