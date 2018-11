Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tweetal overvalt pizzeria in IJmuiden Foto: Politie

IJMUIDEN - Twee mannen hebben vanavond een filiaal van New York Pizza aan de Kennemerlaan in IJmuiden overvallen. De politie is op zoek naar de daders.

De politie heeft een signalement op Burgernet verspreid. Het gaat om twee blanke mannen van rond de 20 jaar. Ze droegen sportkleding, een petje en een sjaal. De daders reden weg in de richting van Oud IJmuiden in een donkere Toyota Aygo. Het kenteken van het voertuig begint met SB. Of er wat is buitgemaakt, is niet bekend. De politie roept mensen met tips op direct 112 te bellen.