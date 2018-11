Ajax verzuimt aan doelsaldo te werken tegen Willem II

AMSTERDAM - Ajax sneed in de eerste helft tegen Willem II keer op keer als een warm mes door de boter, in dit geval door de verdediging van de tegenstander. De Amsterdammers wonnen uiteindelijk met 2-0, een stand die al bij de rust was bereikt door doelpunten van Kasper Dolberg en Frenkie de Jong. De tweede helft was een matige vertoning.

Nadat het publiek opgewarmd was met een nieuw record hooghouden van de 10-jarige Nafairon Landvreugd (2748 keer!), kon de wedstrijd van start gaan.

David Neres startte in de basis bij de Amsterdammers ten koste van Donny van de Beek. "Ik heb zestien basisspelers waar ik uit moet kiezen en waarbinnen ik kan rouleren", zei coach Erik ten Hag voorafgaand aan het duel.

Veel kansen in eerste half uur

De Amsterdammers zetten doelman Timon Wellenreuther vanaf de aftrap onder druk en kregen in de eerste vijf minuten drie grote kansen. David Neres kon zijn ploeg al binnen enkele seconden op 1-0 zetten na een fout van de doelman, ware het niet dat Fernando Lewis redde op de lijn. Ook uit een hoekschop en een vrije trap was Ajax dicht bij de openingstreffer. Kasper Dolberg werd onterecht afgefloten voor buitenspel, maar in de elfde minuut opende de spits van Ajax dan toch de score met een loeihard schot van afstand.

Eerste doelpunt Frenkie

Frenkie de Jong was twee minuten later dicht bij zijn eerste competitiedoelpunt, maar leverde een weifelachtig stiftje af, dat door de keeper gepakt werd. In de 22e minuut scoorde hij toch de 2-0 op aangeven van Nico Tagliafico.

Daarna leek Ajax iets gas terug te nemen, hoewel Willem II nauwelijks van de eigen helft af kwam. De Tilburgers waren de wedstrijd gestart met het idee om veel druk te gaan zetten op Ajax en coach Adrie Koster stelde daarom maar drie verdedigers op. Na ruim een half uur spelen, waarin de score al veel hoger had kunnen zijn dan de 2-0, paste Koster die tactiek aan en bracht een extra verdediger in. De Tilburgers mochten blij zijn dat het bij de rust 'maar' 2-0 was.

De tweede helft was matig, hoewel Ajax nog wel een paar kansjes kreeg. Zo was de ingevallen Klaas-Jan Huntelaar na een uur spelen dicht bij de 3-0, maar keeper Wellenreuther voorkwam dat hij de bal in kon koppen.

Kansje Willem II

Kort daarna kreeg Fran Sol zowaar een kansje voor Willem II. Hij schrok daar waarschijnlijk zelf zo van dat hij de bal van zijn voet over de achterlijn liet springen. Het zou ook de enige kans blijven voor de Noord-Brabanders.

De scherpte was er niet meer bij Ajax, hoewel Neres een kwartier voor tijd nog de 3-0 leek te scoren. Dat was gezichtsbedrog, want de bal ging vlak langs de paal in het zijnet. Ook Huntelaar kreeg nog wat kansjes, maar die waren vanavond niet aan hem besteed. Zo eindigde de wedstrijd in 2-0 en blijft Ajax op vijf punten achterstand van PSV tweede. De Eindhovenaren wonnen eerder op de avond met 1-0 van Vitesse. Maar Ajax had in ieder geval wat kunnen den aan het doelsaldo en dat verzuimde de ploeg, zeker in de tweede helft.

Woensdag moet Ajax al weer aan de bak. Dan in Lissabon tegen Benfica in de groepsfase van de Champions League.

Opstelling Ajax: Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico, Schöne (v,d Beek/67), De Jong, Neres, Ziyech (Labyad/86), Dolberg (Huntelaar/54), Tadic.

Opstelling Willem II: Wellenreuther; Anita, Lewis, Heerkens, Palacios; Lieftink (Kolovos/68), Llonch, Crowley; Saddiki (Meissner/35), Sol, Avdijaj