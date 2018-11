Belangrijke overwinning Volendam, Aalsmeer verliest

VOLENDAM - De handballers van Volendam hebben de thuiswedstrijd tegen het Belgische Sporting NeLo winnend afgesloten. Het duel tussen de nummers vier en vijf van de BENE-League werd een prooi voor de Noord-Hollanders: 27-25. Aalsmeer moest de punten in België laten. Sasja HC was met 30-29 te sterk.

Beide ploegen hadden voorafgaand aan het duel zes punten uit zes duels en in de beginfase was ook te merken dat de teams niet veel voor elkaar onder deden. Volendam kwam tot vier keer toe op voorsprong voordat de Belgen voor de eerste keer een voorsprong te pakken hadden (4-5). Dat duurde echter niet lang voor de ploeg van Peter Portengen en via 8-7 was er bij 13-10 zelfs een marge van drie.

Na een ruststand van 15-13 bouwde de Volendamse ploeg de score snel uit naar 20-15 en daarmee leek de overwinning zo goed als binnen. De marge liep zelfs nog even uit naar zeven doelpunten verschil (23-16), maar daar was het nog niet mee gedaan. Sporting NeLo bleef in een resultaat geloven en kwam nog terug tot 27-25. Daar bleef het bij, zodat de punten in Volendam bleven.

Sasja HC - Aalsmeer

De handballers van Aalsmeer hebben daarentegen verloren. In de eerste helft leek het de goede kant op te gaan voor de ploeg van Bert Bouwer. Een 10-12 voorsprong werd echter teniet gedaan door het Belgische Sasja, dat daarna zelfs brutaal op voorspong kwam. Met nog vijf minuten te gaan stond er een stand van 29-27 op het scorebord en Aalsmeer probeerde het nog wel. Verder dan 30-29 kwamen de Noord-Hollanders niet, waardoor Aalsmeer nu na zeven wedstrijden op negen punten staat.