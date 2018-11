Deel dit artikel:













Neres in de basis bij Ajax ten koste van Van de Beek Foto: Pro Shots/Stanley Gontha

AMSTERDAM - David Neres start bij Ajax in de basis ten koste van Donny van de Beek. Neres is de enige verandering in de basis van coach Erik ten Hag ten opzichte van de wedstrijd van vorige week tegen Feyenoord.

Neres viel vorige week sterk in tegen Benfica en maakte afgelopen woensdag ook een goede indruk tijdens het bekerduel met Go Ahead Eagles. Trainer Ten Hag spaart tegen Willem II geen spelers voor de belangrijke uitwedstrijd van woensdag tegen Benfica in de Champions League. Bij Willem II staat Vurnon Anita in de basis. Na jaren in Engeland is de oud-Ajacied dus terug in de ArenA. Opstelling Ajax: Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico, Schöne, De Jong, Neres, Ziyech, Dolberg, Tadic. Opstelling Willem II: Wellenreuther; Anita, Lewis, Heerkens, Palacios; Lieftink, Llonch, Crowley; Saddiki, Sol, Avdijaj De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA gaat om 20.45 uur van start.