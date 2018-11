Bekend oncoloog stapt op om #MeToo

AMSTERDAM - (AT5) Een belangrijke onderzoeker van het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam vertrekt na aantijgingen over grensoverschrijdend gedrag.

Het gaat om Jan Schellens die veel onderzoek doet naar kanker. Hij is bekend van optredens in programma's als De Wereld Draait Door en RTL Late Night. Hij bevestigt vandaag in NRC Handelsblad dat hij Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis (NKI-AVL) verlaat.

De afgelopen jaren bestookte hij een promovenda met e-mails en Whatsapp-berichten, onthult de krant. Hij voelde naar eigen zeggen een 'onbeheersbaar verlangen'. De promovenda was hier niet van gediend, maar dat leek hem weinig te zeggen. Wat de situatie nog erger maakte voor de jonge vrouw was dat Schellens haar promotor én opleider was, waardoor zij sterk afhankelijk van hem was.

Geheime opnames

Op een gegeven moment besloot ze stiekem gesprekken op te nemen tussen haar en Schellens. Daaruit zou blijken dat er toch seksueel contact is geweest tussen de twee, waarbij de vrouw zegt dat de oncoloog haar heeft 'gepusht' en 'voor het blok' plaatste.

De promovenda maakte uiteindelijk melding van de situatie bij de leiding van het ziekenhuis. Naar aanleiding van extern onderzoek stapt Schellens nu op. De vrouw is opgelucht, hoewel ze nu wel in behandeling is voor een post-traumatische stressstoornis.

Schellens laat via een advocaat in NRC Handelsbladweten dat hij zich niet herkent in het externe onderzoek maar opstapt vanwege een vertrouwensbreuk die nu is ontstaan.