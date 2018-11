Deel dit artikel:













Basisplaats voor Calvin Stengs tegen De Graafschap Foto: Pro Shots / Dennis Wielders

ALKMAAR - Calvin Stengs staat zaterdagavond voor de eerste keer in de basis sinds hij in augustus vorig jaar in de uitwedstrijd tegen PSV aan zijn knie geblesseerd raakte. De IJslander Albert Gudmundsson verhuist daardoor naar de bank

Stengs maakte op 19 oktober zijn rentree bij Jong AZ. Hij speelde toen een uur mee in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. Trainer John van den Brom houdt voor de rest vast aan hetzelfde elftal dat woensdagavond in Alkmaar in de beker VVV-Venlo (2-0) uitschakelde. In die wedstrijd mocht Stengs in de slotfase zijn rentree maken. Hij miste in blessuretijd een penalty voor AZ. Lees ook: Kippenvel bij rentree Calvin Stengs Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Vlaar, Ouwejan; Midtsjö, Til, Koopmeiners; Stengs, Seuntjens en Idrissi Opstelling De Graafschap: Jurjus, Owusu, Straalman, L. Nieuwpoort, S. Nieuwpoort, Tutuarima; Olijve, Bakker, Klaasen; El Jebli en Serrarens