Jaarlijkse kroegentocht zet Assendelft op z'n kop: "Heerlijk feestje"

ASSENDELFT - Een keer per jaar staat Assendelft compleet op z'n kop: tijdens het evenement 'Immer Gerade Aus' gingen vanmiddag verklede deelnemers langs acht kroegen in het dorp.

"Het is geweldig, een heerlijk feestje. Je krijgt er een dorps gevoel bij en het groeit elk jaar ook", zegt een feestganger tegen NH Nieuws. "We moeten allemaal verkleed en bier drinken. Dat is heel belangrijk. Als Assendelfter hoort dit gewoon bij je bugerschap."

Kroegbaas Rens Degenhart van Tapperij De Verwachting organiseert de kroegentocht voor de tiende keer. "Ik had zo'n succes niet verwacht. Ik wil niet zeggen dat het uit de hand is gelopen, maar het is megasuccesvol."

Onze verslaggever mengde zich vandaag tussen het feestende publiek: