Mogelijke komst Formule 1 naar Zandvoort niet voor iedereen feest: "Bron van ellende"

ZANDVOORT - De mogelijke komst van de Formule 1 naar Zandvoort klinkt voor vele racefanaten als muziek in de oren, maar niet iedereen zit erop te wachten. Volgens tegenstanders brengt zo'n race een hoop ellende met zich mee.

"Het is een bron van ontzettend veel lawaai. Het is niet alleen de race, maar drie dagen lang herrie. Denk bijvoorbeeld aan al die helikopters die in de lucht gaan zweven: van reporters of van rijke bobo's die zich vanaf Schiphol hiernaartoe laten vliegen", zegt Karel van Broekhoven van Platform Rust bij de Kust.

Van Broekhoven spreekt namens Milieudefensie, de wijkraad en meerdere stichtingen die een groener milieu willen. "Er was een emmer vol met zaken waar veel mensen in de omgeving zich aan ergerden. Toen het verhaal over de Formule 1 daar bij kwam, werd het echt te gek en dachten we: nou gaan we er wat tegen doen."

Ook inwoners uit Overveen zien het race-evenement liever niet naar Zandvoort komen. Verschillende bewoners zien op tegen de enorme toeloop naar het gebied. "De wegen zullen helemaal dichtslibben en er zal enorme natuuroverlast ontstaan."

Daarnaast kost de race een hoop geld. "Er moet 60 miljoen worden geïnvesteerd om het circuit 'F1-waardig' te krijgen. Dan is de exploitatie dermate verliesgevend dat er 10 miljoen per jaar bij moet. We zijn bang dat de overheid dat gaat betalen en wij willen niet dat er belastinggeld gaat naar zoiets", vervolgt Van Broekhoven.

Of de Formule 1 definitief naar Zandvoort komt, is nog niet duidelijk.

NH Nieuws sprak in Zandvoort eerder ook enthousiaste racefans: