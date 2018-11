Haarlemse woonwagenbewoners zijn het zat: "Wacht al achttien jaar op een plek"

HAARLEM - Woonwagenkampbewoners zijn het spuugzat: er zijn te weinig standplaatsen voor woonwagens, vinden zij. In het hele land wordt door hen geprotesteerd tegen gemeenten. Vandaag werd ook in Haarlem actie gevoerd.

Na een jarenlange strijd, moet het volgens kampbewoner Jan Hack een keer tijd worden dat er wat verandert. "Ik wacht al een jaar of achttien op een standplaats. Mijn opa heeft z'n leven lang moeten demonstreren en zijn ouders ook. Nu zitten we in 2018 en moeten we nog demonstreren. Dat moet een keer zijn afgelopen", zegt Jan Hack tegen NH Nieuws.

De afgelopen jaren zijn er niet of nauwelijks nieuwe standplaatsen gebouwd. "We willen graag een standplaats hebben. De gemeente doet zelf niets, dus wij gaan demonstreren voor onze eigen plek." Ook in Zaandam, Alkmaar en Heerhugowaard is actie gevoerd.



NH Nieuws was eerder aanwezig bij de demonstratie in Alkmaar:



Ook is er in verschillende gemeenten sprake van een uitsterfbeleid: na het overlijden of verhuizen van bewoners mag de standplaats niet door anderen worden gebruikt. Hierdoor krijgen kinderen of kleinkinderen van de huidige bewoners geen kans om op de kamp te blijven. "Noodgedwongen moeten we in een huis wonen. Sommigen moeten jarenlang bij hun ouders blijven wonen."

Kampbewoners zetten alles op alles om een plek te krijgen. "Het is 's nachts koud, maar we hebben het ervoor over. Gisteren zijn we op gesprek geweest bij de gemeente, maar we zijn er niks mee opgeschoten. Ze zeggen wel in de toekomst te willen bijbouwen, maar daar hebben we niks aan."

In een huis wonen is voor hen geen optie. "Hier heb je je vrijheid. Je bent met je familie, met je ouders, je broers en zussen. In een huis zit je maar alleen. Dat gaat 'm niet worden."

Bekijk hieronder een verslag van de demonstratie in Zaandam: