Overtuigende zege AFC, duur puntverlies Koninklijke HFC

SCHEVENINGEN - AFC heeft een knappe zege geboekt bij Rijnsburgse Boys. De ploeg van Uli Landvreugd besliste het duel met de nummer vier van de tweede divisie al voor rust en won uiteindelijk met liefst 2-6. Koninklijke HFC verspeelde eerder op de dag punten. Op bezoek bij Scheveningen leek de ploeg van Gertjan Tamerus lang op weg naar een driepunter, maar door een vrije trap van Scheveningen-speler Jari de Jong sleepten de Zuid-Hollanders in de slotfase nog een punt uit het vuur.

Scheveningen - Koninklijke HFC

2' 0-1 Wessel Boer

12' 1-1 Barry Rog

34' 1-2 Vincent Volkert

89' 2-2 Jari de Jong

Door het gelijkspel komen de Haarlemmers op negentien punten uit elf wedstrijden.

Opstelling Koninklijke HFC: Boks; v. Son, Morgan, v.d. Slot, Wilffert, Volkert, Noordmans, Boer, Weistra, Eindhoven (Lewis/81), v.Soest (v.d. Linden/72)

Rijnsburgse Boys - AFC

12' 0-1 Jeroen Spruijt (eigen doelpunt)

33' 0-2 Raily Ignacio

39' 0-3 Kenny Teijsse

53' 0-4 Melvin Grootfaam

65' 1-4 Frank Tervoert

75' 1-5 Raily Ignacio

82' 1-6 Matthijs Jesse

83' 2-6 Frank Tervoert

Na deze indrukwekkende zege gaan de Amsterdammers nog steeds aan de leiding in de tweede divisie. Met 25 punten uit elf duels blijven achtervolgers IJsselmeervogels en Jong Sparta voor. Een opmerkelijk moment in het duel was het opduiken van een vrouwelijke streaker in Rijnsburg. Meer beelden volgen in de samenvattingen van de wedstrijden, die later in het bericht te zien zullen zijn.

Opstelling AFC: Zonneveld; Kwee, Linthorst, Richard, Van den Houten; K. Teijsse, Hoek, Y. Teijsse; Grootfaam (Jesse/67), Ignacio (Van Hezel/90), Belarbi (Kulhan/84)