Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











ME in actie op station Amsterdam Centraal om voetbalsupporters Foto: AT5 Foto: AT5 Foto: AT5 Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) ME'ers zijn vanmiddag in actie gekomen op het Centraal Station in Amsterdam. Daar arriveerden 150 supporters van Willem II per trein. Twee perrons zijn afgezet.

De club uit Tilburg speelt vanavond in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax. Een groep van 150 Brabanders was met de trein naar Centraal Station gekomen. Op het perron werden zij ingesloten door ME'ers. Dit bleek uit voorzorg te zijn. Er waren signalen dat er in de buurt van CS een confrontatie zou ontstaan met Ajax-fans, dus vaardigde burgemeester Femke Halsema een noodbevel uit. Treinverkeer ontregeld

Perrons 7 en 8 zijn ontruimd door de politie. Daardoor was het treinverkeer van en naar Centraal Station ontregeld, omdat andere treinen moesten uitwijken. Die verstoring lijkt inmiddels opgelost, maar de perrons zijn nog altijd afgezet. Een peloton ME'ers heeft de Brabanders omsingeld. Ze zijn afgeschermd door treinen, maar het gezang van de supporters is in het hele station te horen. De politie laat weten dat geen enkele Willem II-supporter zich misdragen heeft. Een woordvoerder van burgemeester Halsema laat weten dat zij onder politiebegeleiding per trein richting de Johan Cruijff Arena vertrekken. Ze kunnen het duel vanavond gewoon bijwonen.