ME in actie op station Amsterdam Centraal om rellende voetbalsupporters

AMSTERDAM - (AT5) ME'ers zijn vanmiddag in actie gekomen op station Amsterdam Centraal. Daar waren supporters van Willem II aan het rellen. Twee perrons zijn afgezet.

De club uit Tilburg speelt vanavond in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax. Een aantal Brabanders was met de trein naar Amsterdam Centraal gekomen en hebben zich daar blijkbaar misdragen. De politie greep daarom in.

Supporters afgeschermd

Perrons 7 en 8 zijn ontruimd door de politie. Daardoor was het treinverkeer van en naar Centraal Station ontregeld, omdat andere treinen moesten uitwijken. Die verstoring lijkt inmiddels opgelost, maar de perrons zijn nog altijd afgezet. Een peloton ME'ers heeft de Brabanders omsingeld. Ze zijn afgeschermd door treinen, maar het gezang van de supporters is in het hele station te horen.

Voor en achter het station staan tien ME-busjes. De politie wil nog niet ingaan op de inzet van de ME. Of er Brabanders zijn gearresteerd en hoe veel blijft vooralsnog onduidelijk.