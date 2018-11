Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Automobilist gewond bij ongeluk in Middenmeer Foto: pol_dirkmaat Foto: pol_dirkmaat

MIDDENMEER - Een automobilist is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk aan de Flevoweg in Middenmeer. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het gaat om een eenzijdig ongeluk. Het voertuig en een vangrail langs de weg hebben aanzienlijke schade opgelopen. Over de toestand van het slachtoffer en de toedracht van het ongeval is niets bekend.