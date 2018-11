LIVE: AZ tegen De Graafschap

ALKMAAR - Kan AZ het goede gevoel van de winst op VVV (2-0) in de bekerstrijd vasthouden? Dat is de grote vraag, die vanavond tegen De Graafschap beantwoord wordt. De wedstrijd is live te volgen op onze site, app en Facebook.

"We hadden een wedstrijd als dit nodig om eruit te komen. Dat geeft ook weer vertrouwen naar de wedstrijd van zaterdag toe", zei trainer John van den Brom woensdag na de wedstrijd tegen VVV.

Lees ook: AZ bekert verder na overwinning tegen VVV, rentree Stengs

Welke spelers fit genoeg zijn om te spelen kon Van den Brom vrijdag nog niet zeggen. Het duel met De Graafschap is het derde in een week tijd, dus dan komen er hier en daar wel wat pijntjes voor.

Wat wel lekker meegenomen is, is de wetenschap dat AZ al acht thuiswedstrijden op rij ongeslagen is tegen De Graafschap. De club uit Doetinchem speelde vorig seizoen nog in de Keuken Kampioen Divisie tegen Jong AZ. Die wedstrijden eindigden in 2-2 in Wijdewormer en uit verloor Jong AZ met 1-0.

De keeper van De Graafschap, Hidde Jurjus, heeft tot nu toe de meeste reddingen verricht, maar Marco Bizot staat op de tweede plaats. AZ hoopt natuurlijk dat Bizot vanavond niet zo vaak hoeft op te treden.

AZ - De Graafschap begint vanavond om 20.45 uur in het AFAS Stadion in Alkmaar. NH Sport is er uiteraard bij en doet integraal verslag van de wedstrijd via onze Facebookpagina, de site en de app. Edward Dekker en Erik-Jan Brinkman verzorgen het commentaar.