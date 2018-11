Alkmaarse partij stuurt open brief naar Bert Blase over Code Oranje

ALKMAAR - De Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) heeft deze week een open brief gestuurd naar Bert Blase, de initiatiefnemer van de nieuwe politieke partij Code Oranje en waarnemend burgemeester van Heerhugowaard.

Blase presenteerde de nieuwe politieke partij eind vorige maand. Code Oranje zelf spreekt overigens liever van een politieke beweging en wil meedoen aan in ieder geval de Provinciale Statenverkiezingen in Noord- en Zuid-Holland en Gelderland.

Lees ook: Gemeenteraad reageert verdeeld op nieuwe functie van burgemeester bij Code Oranje

In een open brief schrijft de Onafhankelijk Partij Alkmaar (OPA) dat Blase boter bij de vis moet doen: "De idealen die u heeft zijn mooi, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen ook niet nieuw."

De Alkmaarse partij doelt daarmee op het feit dat Blase in hun ogen niet altijd doet wat hij nu verkondigt. "OPA is intern druk met een discussie bezig over hoe zij de bevolking meer kan betrekken bij vraagstukken over bestuurlijke samenwerking dan wel fusies. In Alkmaar wordt deze discussie voornamelijk alleen in de raad en binnen het college gevoerd. Wij van OPA hebben de indruk dat dat in onze buurgemeenten niet anders is", stellen ze.

Lees ook: Voorlopig geen nieuwe burgemeester voor Heerhugowaard: Bert Blase blijft aan

In de brief vraagt de Alkmaarse partij Blase dan ook om antwoord te geven op de vraag hoe hij zijn invloed gaat gebruiken om meer burgers te betrekken hij het fusieproces in Heerhugowaard. Daarnaast vraagt de partij zich af hoe Blase de bevolking meer zal betrekken bij de burgemeestersbenoeming in Heerhugowaard.