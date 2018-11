'Groene' freesia's uit Heerhugowaard: "Het grootste zonthermische project van Nederland"

HEERHUGOWAARD - Het kost dan een aantal miljoenen, maar dan levert freesiakweker Pip Tesselaar zijn bloemen wel een flink stuk 'groener' dan voorheen. Bij zijn kassen in Heerhugowaard wordt op dit moment het grootste zonthermische project van Nederland aangelegd. De zon verwarmt water dat door de panelen stroomt, waarmee de freesia's er warmpjes bij staan.

Je hebt de gewone zonnepanelen voor elektriciteit én er zijn zonnepanelen die water verwarmen. Deze zonthermie is de nieuwste stap in de verduurzaming voor freesiakweker Tesselaar uit Heerhugowaard. "We wekken al eigen elektriciteit op, en nu dus ook warmte."

Panelen

Naast zijn kassen in het Altongebied wordt er hard gewerkt om een bijna twee voetbalvelden groot terrein met deze zonthemische panelen aan te leggen. Door de panelen stroomt water dat verwarmd wordt. Met deze warmte worden de kassen op temperatuur gehouden. "Het scheelt de helft van het gasgebruik", rekent Tesselaar uit.

"En dat is toch wat we willen: van het gas af." Het warme water wordt via een uitgebreid leidingensysteem naar opslagtanks geleid. "Zodat we er 's nachts of in de winter gebruik van kunnen maken." De warmte die het systeem levert, is vergelijkbaar met het jaarverbruik van 300 huishoudens.

Grootste

Met een oppervlakte van bijna 9.400 vierkante meter is het "het grootste zonthermische project van Nederland", vertelt Arjan de Bruin van G2Energy. "Wij leggen normaal kleinere velden aan, dus dit is uniek. Ook omdat we geen gebruik maken van chemicalieën, alleen water via het 'Drain-back-principe'. Dus mocht er lekkage komen dan is er geen vervuiling."

Met het project is een investering van ongeveer drie miljoen euro gemoeid en wordt deels gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland en de Europese Unie. Begin 2019 moeten de zonthemische panelen volledig aan het werk zijn.