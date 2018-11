Deel dit artikel:













Dakbrand bij huis Heemskerk na werkzaamheden aan zonnepanelen Foto: NieuwsFoto/Laurens Bosch Foto: NieuwsFoto/Laurens Bosch Foto: NieuwsFoto/Laurens Bosch Foto: NieuwsFoto/Laurens Bosch

HEEMSKERK - In een huis aan de Doornenburg in Heemskerk is vanmorgen brand ontstaan na werkzaamheden aan de zonnepanelen die op het dak liggen.

De brand bevond zich onder het dak en zorgde voor flinke rookwolken. Het vuur werd rond 10.50 uur ontdekt, maar is inmiddels geblust, zo laat de brandweer aan NH Nieuws weten. Niemand raakte gewond tijdens de brand. 💬 Whatsapp ons!

