Wienen: "Geen duimbreed wijken voor bedreiging uit criminele hoek"

HAARLEM - De ondergedoken Haarlemse burgemeester Jos Wienen mag niet alles weten rondom de bedreigingen aan zijn persoon. Dat laat hij weten in het EO-radioprogramma Onderweg, waarin hij vertelt wat de dreigementen doen met hem als persoon en burgemeester.

"De achtergrond van de bedreigingen weet ik ook niet. Voor sommige mensen vreet dat aan ze, maar ik ben ook laconiek. Ik heb zoiets van: 'Dat hoort er nu even bij en dat heeft te maken met criminaliteit en dergelijken.' Ik weet dat er het een en ander speelt, dus je moet er ook wel serieus mee omgaan. Maar tegelijkertijd beschouw ik het ook echt als mijn taak om te staan voor de waarden van onze rechtsstaat en dan is dit daar dan de consequentie van."

Geen 'ruime vakantie'

Op de vraag of hij in de huidige situatie wel zijn taak als burgemeester van Haarlem kan uitoefenen, antwoordt hij volmondig ja. "Het brengt wat met zich mee aan, qua veiligheid en bewaking. Ik heb ook het advies gehad om een tijdje weg te gaan en een 'ruime vakantie' te nemen. Daar heb ik van gezegd: 'Dat ga ik niet doen'." Wienen vindt dat hij anders te gevoelig wordt voor dreigementen. "Maar ik doe mijn werk en dat lukt gelukkig goed."

Wienen heeft niet het idee dat hij zich aan een groter risico blootgeeft door werkzaam te blijven. "Met deze beveiliging niet, denk ik. Bovendien heb je ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Als het zo is in Nederland dat criminaliteit kennelijk zó agressief kan worden dat ze denkt iets te kunnen bereiken met het bedreigen van ambtenaren, dan moeten wij ook duidelijk maken dat wij daar geen duimbreed voor wijken. Ik zou het echt een verkeerd signaal vinden om nu te zeggen: 'Dan ga ik maar even weg'. Dat geeft bij anderen het idee dat ze er wat mee kunnen bereiken."

Dat hem dan eventueel wat zou kunnen overkomen, beseft Wienen maar al te goed. "Maar ik heb tegen sommige mensen gezegd: 'Wij zijn in Hogerhand en daar heb ik vrede mee'", sluit hij af in het programma.

