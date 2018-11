ODIN-trainer Plug: "Kozakken Boys of AFC moeten we niet willen"

AMSTERDAM - Richard Plug heeft nog 'last van jetlag', vertelde de trainer van ODIN'59 in NH Radio Sportcafé. Die 'jetlag' had hij over gehouden aan de bekeroverwinning op FC Emmen (1-3). De ploeg die op de dertiende plaats staat in de derde divisie verraste de eredivisieclub.

"We hebben best wel redelijk gespeeld tegen Emmen, maar we hadden ook wel geluk. Zij hadden in de eerste helft een penalty moeten hebben. Ik heb geen hand gehad van Dick Lukkien (trainer FC Emmen, red.), maar misschien is hij het gewoon vergeten."

ODIN'59 startte niet eens in de sterkste opstelling. "Ik heb een voorstopper die zei 'Ik sla de wedstrijd wel over en richt me op SJC, dat is belangrijker'. Je snapt, ik heb hem wel uitgelachen." SJC is tegenstander van ODIN'59 vanmiddag in de derde divisie. "De jongens zijn natuurlijk hartstikke dronken geworden na de winst en ik heb ze gezegd dat ze vandaag weer nuchter moeten zijn en zonder kater."

Plug hoopt zelf op Feyenoord als volgende tegenstander. "Daar komen ook bij zo'n wedstrijd altijd nog een hoop gekken op af." De recette wordt bij bekerwedstrijden gedeeld dus veel publiek is goed voor de amateurclub. "Aan de wedstrijd tegen Emmen hebben we 30.000 euro overgehouden. Als een duel tegen Feyenoord een ton oplevert kunnen we een keer een fatsoenlijke tribune neerzetten."

De club hoopt op een van de grote clubs in de volgende ronde: Ajax, AZ of Feyenoord. "Kozakken Boys of AFC zou vreselijk zijn voor ons. Dat moeten we niet willen. Zelf zou ik PEC Zwolle uit ook wel leuk vinden. Daar heb ik ooit nog gespeeld."

Zaterdagavond om 23.00 uur vindt de loting plaats voor de volgende bekerronde.