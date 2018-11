LIVE: NH Events bij de Polderschuur en de Tattoo Expo

VIJFHUIZEN - Het is weer weekend en dus staat er een bomvol programma van NH Events op de lijst! Vandaag zijn we bij de Polderschuur en een tattoo-expositie.

Dat is allemaal rechtstreeks te volgen vanaf de Facebookpagina van NH Events.

De eerste uitzending begint rond 11.30 uur in Vijfhuizen, waar vandaag officieel de Polderschuur wordt geopend. Dat is een nieuw onderkomen voor oude landbouwwerktuigen in de regio, die daar worden tentoongesteld.

Enkele uren later, rond 14.00 uur zijn we in Amsterdam te vinden voor de Tattoo Expo in de RAI. Op deze conventie zijn tattooëerders van over de hele wereld aanwezig om hun mooiste kunstwerken te laten zien!