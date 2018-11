Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dai Dai Ntab eindigt net naast de WB-ticketplaatsen Foto: ANP/Vincent Jannink

HEERENVEEN - Het seizoen is slecht begonnen voor de in Amsterdam geboren schaatser Dai Dai Ntab. De Nederlands kampioen op de 500 meter greep in Heerenveen naast een WB-ticket op die afstand.

Ntab bleef veel te lang staan bij de tweede start, nadat hij bij de eerste start te snel weg was. Daardoor was zijn opening minder snel dan anders. Hij eindigde uiteindelijk als zesde in 35,28, een plek die net geen WB-ticket opleverde. "Mijn tegenstander Hein Ottenspeer zakte bij de tweede start heel langzaam in. Daardoor duurde de start ongelofelijk lang. Dat zijn dingen die niet mogen gebeuren", vond Ntab. Ntab was vorig jaar ook al de schlemiel op de 500 meter toen hij tijdens het olympisch kwalificatietoernooi twee keer vals van start ging. Daardoor kon de sprinter van Reggeborgh niet voor een medaille gaan bij de Winterspelen in Zuid-Korea.