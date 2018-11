Vrijgesproken oud-piloot Julio Poch eist 5 miljoen van Nederlandse Staat

ZUIDSCHERMER - Voormalig Transavia-piloot Julio Poch eist een schadevergoeding van circa 5 miljoen euro van de Nederlandse Staat omdat die hem uitleverde aan Argentinië.

Dat bevestigt zijn advocaat Geert-Jan Knoops na berichtgeving door NRC.

"Die 5 miljoen euro is een voorlopige berekening", zegt Knoops. "Het gaat onder meer om de inkomstenderving die meneer Poch heeft geleden omdat hij ten onrechte bijna acht jaar in Argentijnse gevangenissen heeft gezeten." Knoops vraagt voor Poch ook een schadevergoeding voor onder meer reputatieschade.

In een rechtszaak tegen de Staat wil Poch ex-premier Jan-Peter Balkenende, de oud-ministers van Justitie Ernst Hirsch Ballin en Ivo Opstelten en de voormalige ministers van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen en Uri Rosenthal horen ter onderbouwing van een schadeclaim tegen de Nederlandse staat.

Poch, die voor zijn arrestatie met zijn vrouw in Zuidschermer woonde, werd ervan verdacht dat hij eind jaren zeventig vluchten uitvoerde waarbij tegenstanders van de toenmalige Argentijnse dictatuur vanuit vliegtuigen in zee werden gegooid. In 2009 werd hij aangehouden in Valencia. Omdat Nederland geen uitleveringscontract met Argentinië heeft, moest hij gearresteerd worden in Spanje.

Er was levenslang tegen hem geëist, maar een jaar geleden werd Poch na acht jaar voorarrest vrijgesproken en keerde hij terug naar Nederland.