FC Volendam-spits Cas Peters hervindt het vertrouwen: "Heerlijk dit" Foto: Pro Shots / Toon Dompeling

DORDRECHT - Vorige week haakte Cas Peters in de warming-up, maar vrijdagavond kreeg hij van trainer Hans de Koning een herkansing. De aanvaller betaalde het vertrouwen van zijn trainer in klinkende munt terug. Peters maakte beide doelpunten in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Dordrecht.

"Heerlijk dit", zei Peters die zijn seizoenstotaal aan de Krommedijk naar drie tilde. "Ik zit lekker in mijn vel en dan gaan ze makkelijker binnen. De eerste bal lag er binnen tien minuten in. Peters schoot de bal overtuigend langs keeper Bryan Janssen. De tweede maakte hij vanaf de strafschopstip; de bal verdween ongenadig hard in de linker bovenhoek. "Een veldgoal vind ik altijd lekkerder. Een penalty is bijna een gratis goal. Ze zijn allebei lekker." Lees ook: FC Volendam maakt het spannend maar wint wel "De feestmuts ligt nog binnen, maar het gaat hartstikke lekker zo", zei De Koning na afloop. "De enige kritiek die ik heb, is dat ze niet de 3-0 binnenschieten. Die mogelijkheden waren er. Dat is slordig, maar hier moeten we van genieten."