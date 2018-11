Man (32) krijgt 3,5 jaar cel voor brute verkrachting jonge vrouw in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) De Poolse man die in 2016 bij het Amstelpark in Amsterdam een jonge vrouw gewelddadig verkrachtte moet 3,5 jaar de cel in. Het slachtoffer hield hier onder meer een gebroken oogkas en een hersenbloeding aan over.

De studente fietste in maart 2016 rond 1.00 uur bij De Borcht, ten zuiden van het Amstelpark, toen zij van haar fiets werd getrokken. De verkrachting heeft voor veel angst gezorgd. Het slachtoffer vertelt de rechtbank dat zij een posttraumatische stressstoornis heeft overgehouden aan de brute verkrachting en haar leven nooit meer hetzelfde zal zijn.

Tijdens het forensisch onderzoek zijn er DNA-monsters opgeslagen, maar destijds leverde dat geen match op. Twee jaar later werd de verdachte opgepakt in een andere zaak en moest hij zijn DNA afgeven. Toen bleek zijn DNA overeen te komen. De matchkans was hierbij een op een miljard. Pas toen kon er een verdachte opgepakt worden in de zaak.

Z. is in Polen al meerdere keren opgepakt wegens geweldsincidenten. Hij zegt zich niks te kunnen herinneren van de verkrachting en zware mishandeling in de nacht van 16 maart.

Strafverhoging

De officier van Justitie had zeven jaar cel geëist, maar de rechtbank veroordeelde Z. tot 3,5 jaar. In soortgelijke zaken wordt uitgegaan van een straf van 36 maanden, maar vanwege de ernst van het geweld en het opgelopen letsel, is die straf verhoogd.