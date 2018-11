Deel dit artikel:













Aangenaam: Laut Kok, de trouwste fan van FC Volendam Foto: Edward Dekker/NH

DORDRECHT - Of FC Volendam nu thuis of uit speelt: Laut Kok is er gegarandeerd bij. En dat is niet zo simpel als het klinkt: de trouwe fan heeft het Syndroom van Ehlers-Danlos en volgt alle wedstrijden vanuit haar bed.

"Ik ben goed warm aangekleed hoor!", vertelt Laut enthousiast aan verslaggever Edward Dekker voorafgaand aan de wedstrijd FC Dordrecht - FC Volendam. "Maar als de jongens straks goed spelen, dan krijg ik het vanzelf warm!" Brandweerbus

Met een speciale brandweerbus rijden Laut en Bert Kok overal Het Andere Oranje achterna. Het bed kan zo mee. Het is goed opgemaakt en mooi versierd met fanspullen. Twee honden zijn mee om Laut zo goed mogelijk te helpen. Ze kan niet zien, maar krijgt zo de wedstrijd wel goed mee: "Als er niemand voor me staat, kan ik prima horen waar de bal heengaat." Toegankelijkheid

"Ik probeer naar alle wedstrijden te komen, zowel thuis als uit. Dat is niet altijd makkelijk, want niet alle stadions zijn goed aangepast en toegankelijk. Soms sta ik niet op de plekken waar ik wil. Bijvoorbeeld ver van het uitvak, zodat je het feestje mist als er wordt gescoord." Alhoewel het niet altijd makkelijk is voor Laut, geniet ze ontzettend van de wedstrijden: "Ik laat me niet kisten. Dat kan altijd nog!"