Barbiekunst van Tinus fleurt oud V&D-pand op: "Terug naar je kindzijn"

HOORN - Circusbarbies, vliegende barbies en pikante barbies. Allemaal zijn ze te aanschouwen in het voormalige V&D pand in Hoorn waar beeldend kunstenaar Tinus D. exposeert.

"Ik ben begonnen met de grotere beelden in het midden en ik had zoiets van: er moet een barbie-invasie plaatsvinden", vertelt kunstenaar Tinus enthousiast. Samen met andere ondernemers en kunstenaars hebben ze sinds juni tijdelijk hun onderkomen in het voormalig V&D-pand wat lange tijd leeg stond. Tinus kan zich helemaal uitleven in de grote ruimte: "Zoals een kind ervan zou genieten, dat heb ik ook".

Barbie-kebabmachine

In het midden van de ruimte hangen twee grote ruimteschepen die worden bestuurd door barbies. Ook is er een barbie-circus en een speciaal kunstwerk voor de 'disabled' barbies, door publiek betiteld als de 'barbie-kebabmachine'. "Omdat ik barbies op kleine objecten heb proberen te maken, zaag je ze wel eens doormidden", legt Tinus uit.

Voor Tinus is kunst geslaagd als het mensen blij kan maken. Al sinds zijn 21ste maakt hij driedimensionale kunst. Hij staat met name bekend om zijn mechanische ontwerpen zoals bewegende poppen en lopende benen.

Trollenetalage

In zijn atelier aan het Achterom werkt hij aan zijn nieuwste installatie: een etalage met negen bewegende trollen. "In Nederland wordt het bijna niet meer gedaan, maar ik wil de allure van Parijs hiermee naar Hoorn halen."

Over een maand moeten de trollen in de etalage staan en er is nog een hoop te doen. Gelukkig voor de kunstenaars mogen zij langer dan verwacht in het V&D pand blijven. Het project genaamd VoorheenV&D mag nog tot en met eind mei 2019 blijven.