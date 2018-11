Racebroers Coronel dolblij met F1-nieuws: "Feestje bouwen!'

ZANDVOORT - "Dit was het nieuws waarop we zaten te wachten", aldus een opgetogen Tom Coronel. De coureur reageert op de berichten dat de Formule 1 in 2020 waarschijnlijk naar Zandvoort komt. "Feestje bouwen!", aldus Tim Coronel.

"Het is dan 35 jaar geleden dat we een Grand Prix zouden hebben hier", aldus coureur Jan Lammers. "Dus het is fantastisch dat je ook gewoon die historie en die allure van Zandvoort weer een beetje kan activeren."

Volgens Tom en Tim Coronel is het niemand minder dan Max Verstappen die ervoor heeft gezorgd dat de Formule 1 weer naar Zandvoort komt. "Er is maar één iemand die dit gecreëerd heeft. Max is hier absoluut de veroorzaker van!"

Groot succes

De racebroers zijn er dan ook van overtuigd dat het een groot succes gaat worden in Zandvoort. "Als je kijkt naar wat Max nu al teweegbrengt in Spa; daar zitten meer Nederlanders dan dat er Belgen zitten. In Oostenrijk zitten er meer Nederlanders dan Oostenrijkers. In Duitsland zitten meer Nederlanders dan Duitsers. Dan is het voor mij een no-brainer dat als je hier een Grand Prix naartoe haalt, dat de kaartjes binnen een uur uitverkocht zijn!"

