Leerlingen maken kunstwerk van gejut plastic: "Verbaasd over hoeveel we hebben gevonden"

EGMOND AAN ZEE - Melkpakken, dopjes, flesjes, schepjes en soms hele vliegers. Basisschoolleerlingen hebben de afgelopen maanden op het strand van Egmond plastic troep opgeruimd. De kilo's zooi die ze vonden gebruikten ze om een enorm kunstwerk van te maken. Vandaag werd dit 'Zeepanorama' onthuld.

Zo'n 150 leerlingen van twaalf basisscholen in de gemeente Bergen hebben de afgelopen maanden het strand opgeruimd. Ze deden mee aan een 'plastic soep'-schoolproject dat resulteerde in een veertien meter lang 'Zeepanorama' bij de hoofdstrandopgang in Egmond aan Zee.

De leerlingen zijn verbaasd over hoeveel ze in korte tijd aantroffen, vertelt Aimy van basisschool De Boswaid uit Egmond aan den Hoef: "Wel een beetje heel erg ja." De school won de eerste prijs bij de scholen voor hun vondsten en wat ze er uiteindelijk van maakten.

Grote zorgen

Liam van de Europese School in Bergen won de individuele eerste prijs. Hij maakt zich grote zorgen over wat iedereen in zee en op het strand dumpt: "Het is heel erg groot die soep, dat plastic. We kunnen het bijna niet meer opruimen."

De onthulling van het 'Zeepanorama' is ook gelijk de start van een nieuw educatief centrum in de badplaats. Het oude postkantoor is omgetoverd tot een plek voor bewustwording van het milieu, maar ook voor creatieviteit.

Het enorme kunstwerk blijft nog drie weken staan in Egmond aan Zee.