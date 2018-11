FC Volendam maakt het spannend, maar wint wel

DORDRECHT - De goede reeks van FC Volendam blijft voortduren. De formatie van Hans de Koning kwam in de tweede helft in de problemen, maar na flink nagelbijten sleepten de Volendammers de winst weg tegen een pover FC Dordrecht: 1-2.

Hans de Koning verraste donderdag door zijn opstelling al deels bekend te maken: Robin Schouten, Kevin Visser en Cas Peters waren allen fit genoeg om weer in de basis te starten. Dat ging ten koste van Gijs Smal, Rodney Antwi en de doelpuntenmaker van vorige week Teije ten Den.

Met FC Dordrecht troffen de Volendammers de nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie. De gastheren uit Zuid-Holland zagen deze week hun smaakmaker Savvas Mourgos zwaar geblesseerd uitvallen. De Griek, die op huurbasis bij de Dordtenaren actief is, vertrok naar zijn werkgever Norwich City om te herstellen.

Goede start

De Volendammers kwamen goed uit de startblokken en de eerste kans was voor Nick Doodeman. Hij schoot de bal goed in de lange hoek en die werd met de vingertoppen weggetikt door doelman Bryan Janssen. Niet veel later was het raak uit een aanval opgezet aan de rechterkant. Cas Peters liep zich vrij en kon de pass goed afwerken: 0-1.

Lees ook: FC Volendam-spits Cas Peters hervindt het vertrouwen: "Heerlijk dit"

FC Volendam drukt door

De Schapenkoppen probeerden wat terug te doen, maar slaagden daar niet echt in. De wedstrijd kabbelde voort, totdat de toeschouwers na ruim een half uur spelen weer wat actie zagen. Boy Deul en later Robin Schouten hadden grote kansen op de tweede treffer. Vlak voor rust viel de tweede goal. Janssen werkte Boy Deul naar de grond en de scheidsrechter had geen andere keus dan de strafschop te geven. De afwerking van Peters mocht er zijn: de bal verdween fraai in de bovenhoek.

Na rust leek de ploeg van FC Dordrecht-trainer Gerard de Nooijer onmachtig. Twintig minuten lang kwamen de Volendammers niet in gevaar. Antwi miste een grote kans net nadat hij was ingevallen en volgde daarmee het (verkeerde) voorbeeld van Jari Vlak.

Geloof terug

Omran Haydary bracht echter de spanning helemaal terug door de 1-2 te maken. De invaller aan de kant van FC Dordrecht vond ruimte buiten het strafschopgebied en haalde uit. Mitchel Michaelis zag de bal linksonderin de hoek verdwijnen.

Alle Dordtenaren veerden op en kregen weer geloof in een resultaat. Het leidde tot kansen voor de thuisploeg en het was aan Michaelis te danken dat de gelijkmaker niet viel. Maarten Peijnenburg schoot een vrije trap goed binnen, maar de bal werd gekeerd. Met nog tien minuten op de klok was FC Dordrecht dichtbij de gelijkmaker, maar de klutsbal werd weggewerkt.

Nagelbijten

Het was flink billenknijpen voor de Volendammers in een chaotische slotfase, maar de punten werden weggesleept uit Dordrecht. FC Volendam staat nu dertiende met 14 punten, een plek boven Telstar (12 punten) dat nog een wedstrijd tegoed heeft.

Opstelling FC Dordrecht: Janssen, Montsma, Breedijk, Peijnenburg, Ormonde-Ottewil, Stankov (Haydary/51), Timmermans (Schets/42), Kok (Green/83), Smith, Cijntje, Zamouri

Opstelling FC Volendam: Michaelis, Schouten, Tol, Bäly, Betti, Visser, Vlak (Evers/85) , Deul (Antwi/68), Doodeman, Peters (Ten Den/79), Berenstein