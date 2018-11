"Ze leerden ons letterlijk dat we niet van het veld mochten"

AMSTERDAM - Ajax-trainer Erik ten Hag kent weinig personele problemen in aanloop naar het duel tegen Willem ll komende zaterdag. Zo is Dušan Tadić weer hersteld van zijn liesblessure.

Tijdens de Klassieker tegen Feyenoord raakte Tadić al snel geblesseerd, maar hij speelde de wedstrijd 'gewoon' uit. Erik ten Hag was volgens de Serviër niet op de hoogte. "Het is normaal dat we met kleine pijntjes spelen." Lachend: "Toen ik klein was leerden ze ons letterlijk dat we niet van het veld mochten."

Tadić: "Ik voelde mijn lies een beetje, maar nu is het oké. Gisteren heb ik met het team getraind en hoop morgen gewoon weer te spelen."

Alleen verdediger Maximilian Wöber is een vraagteken in aanloop van het duel tegen Willem ll komende zaterdag (20.45 uur). De Oostenrijker heeft een lichte blessure aan zijn voet. "Het is nog even afwachten", aldus Erik ten Hag.