Burgemeester Zandvoort mikt op 'groenste F1 van de hele wereld'

ZANDVOORT - De uitstoot van de Formule 1-bolides buiten beschouwing gelaten, mikt de Zandvoortse burgemeester Niek Meijer op de 'groenste F1 van de hele wereld'.

Meijer benadrukt dat de kogel nog niet definitief door de kerk is, maar noemt het wel 'fantastisch nieuws dat we een belangrijke hobbel hebben genomen in dit prachtige project, de Grand Prix van Nederland in Zandvoort'. "Het is nu of nooit."

Om de Grand Prix van Nederland daadwerkelijk op de agenda te krijgen, moeten de ciruiteigenaren nog minstens twintig miljoen euro bij elkaar krijgen. Hoeveel Zandvoort bereid is bij te dragen, is niet bekend. "Daarover gaan we in gesprek met onze raad, maar ik heb daar ook nog geen beeld van omdat we nog aan het begin staan van deze mooie zoektocht."

Bijdrage uit Den Haag

Alleen Zandvoort die tientallen miljoen laten ophoesten 'zou buiten verhouding zijn', benadrukt de Meijer. "We verwachten dat de landelijke overheid ook een bijdrage doet. Dit is immers topsport, en de grootste topsporter van Nederland - Max Verstappen - komt dan hier. Daar zijn allemaal programma's voor."

De komende tijd zal de gemeente actief betrokken zijn bij de onderhandelingen. "We denken vooral, proberen dingen mogelijk te maken en leggen verbindingen met de provincie en het Rijk om te kijken of we allemaal met dezelfde taal en geluid kunnen spreken. Het circuit is de verantwoordelijk van het circuit zelf, wij maken het mogelijk met vergunningen."

Over de bereikbaarheid van kustdorp Zandvoort, dat slechts via twee toegangswegen toegankelijk is, maakt Meijer zich weinig zorgen. "Je hoeft geen aanpassingen te doen, want wij denken namelijk dat je dat op een andere manier kunt oplossen." Zo wil hij bezoekers stimuleren om per fiets naar het circuit te komen. "En te voet, per trein en beperkt met de auto, maar vooral met de bus, zodat je kunt gaan pendelen. "Daarmee word je de groenste Formule 1 ter wereld."

Toch denken sommige Zandvoorters dat die maatregelen onvoldoende zijn om de tienduizenden fans te verplaatsen. "Dan moet je iets aan de infrastructuur doen", zei een Zandvoortse - een van de weinige tegenstanders - vanochtend voor de camera van NH Nieuws.