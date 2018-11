Haarlemmer 'schildert' met de iPad een levensgroot panorama van strand Zandvoort

ZANDVOORT - Hij noemt het zelf gekscherend 'Panorama Mesdag 2.0.' Animator Stefan de Groot uit Haarlem maakt op zijn iPad een enorm panorama van het Zandvoortse strand en de naastgelegen boulevard. Het maakt onderdeel uit van zijn tentoonstelling 'We gaan naar Zandvoort', binnenkort te zien in het Zandvoorts Museum.

Terwijl de rest van Nederland zich vandaag druk maakt over de mogelijke komst van de Formule 1 naar Zandvoort, zit Stefan rustig te tekenen in zijn studio aan het Spaarne. Voor zich een iPad op een klein 'ezeltje'. "Handig hoor, je kan hem overal mee naartoe nemen en je krijgt geen vieze handen van de verf."

Strandleven in 1926

Stefan, die zichzelf mulitimedia-kunstenaar noemt, tekent het strandleven in Zandvoort in 1926. "Ik heb juist die periode gekozen, omdat toen ook 'de gewone mensen' naar het strand kwamen. Daarvoor waren het vooral de rijkelui die in dure hotels aan de boulevard sliepen."

Typerend voor die tijd zijn de rieten strandstoelen, de bootjes op het strand en de op het oog warm geklede strandgasten. "Ze waren toen een stukje preutser dan nu. Vrouwen kleden zich bijvoorbeeld om in wagens, werden daarna in de wagen met een paard naar het water vervoerd en gingen zo het water in, vaak buiten het zicht van de mannen."

'We gaan naar Zandvoort'

Het panorama wordt drie bij zes meter. Stefan kan het zó uitwerken, dat de bezoekers zullen ervaren alsof het panorama 'live' wordt geschilderd in de expositieruimte. Het is onderdeel van zijn tentoonstelling 'We gaan naar Zandvoort, een digitale reis van verleden naar heden', vanaf 16 november in het Zandvoorts Museum.

Hij laat daar aan de hand van ondermeer schilderijen en video's zien hoe de reis tussen Amsterdam, Haarlem en Zandvoort de afgelopen honderd jaar is veranderd. Zo zaten strandgangers jaren terug nog anderhalf uur in de Blauwe Tram naar de kust, een stuk minder comfortabel dan de huidige sprinters en buslijn 80.

Meer informatie over de tentoonstelling is hier te vinden.