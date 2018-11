Startups in de Metropool: Photanol

AMSTERDAM - In de Metropoolregio Amsterdam barst het van de goede ideeën. Bedrijven als WeTransfer en Adyen groeiden uit tot succesvolle ondernemingen en kennen we inmiddels al. Maar welke startups komen er nu aan? Om een beeld te geven van de enorme potentie in de Metropool volgen we verschillende startups en de plekken waar zij zich zoal vestigen. Deze keer: Photanol.

Al in 2008 sloegen twee professoren van de Universiteit van Amsterdam de handen ineen. De één was gespecialiseerd in fotosynthese, de ander in fermentatieprocessen. Door hun expertise samen te brengen kwamen zij tot een nieuwe startup: Photanol.

Bij de techniek die Photanol ontwikkelde, staat de cyanobacterie centraal. De cyanobacterie is al miljarden jaren oud en komt voor in de meeste wateren. De bacterie is net als planten in staat tot fotosynthese en kan daardoor met behulp van licht en CO2 helpen om onder meer biologisch afbreekbaar plastic en duurzame brandstof te maken. Nu, tien jaar na op de oprichting, werken zij samen met verschillende partners. Een daarvan is Nouryon, de chemietak van AkzoNobel, waarmee Photanol een demonstratiefabriek bouwt in Delfzijl die ongeveer in 2020 klaar moet zijn.