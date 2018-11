Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Het hele Aagtendorp van geel naar grijs, maar karakter blijft hetzelfde Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws / Fred Segaar

BEVERWIJK - De renovatie van het Sint Aagtendorp in Beverwijk nadert zijn voltooiing. Een jaar na de start van de 'verduurzaming' van de 143 huizen zijn volgende week vrijdag alle woningen klaar en voorbereid op de toekomst. Het is het hele weekeinde feest in het 'dorp.'

Opvallendste verandering in het straatbeeld van het wijkje is de kleur van de gevels. Stond het Aagtendorp vroeger ook wel bekend als 'het gele dorp', sinds de renovatie zijn de buitenburen van de sociale huurwoningen grijs. Vandaag werden de laatste 'sporen' van het verleden grijs geverfd. Lees ook: Nico Kuijper uit Zaandijk woont duurzaam en bijna gratis Ingestemd

Ans van den Elzen en Jan Brands stonden er zonder veel emotie naar te kijken. Ze hebben geen probleem met het verdwijnen van het karakteristieke geel. In tegendeel, de bewoners zijn bij de beslissing betrokken geweest en hebben ingestemd met grijs. "Ik vind de kleur niet zo interessant", zegt Ans. "Het gaat om het karakter van onze wijk, om de mensen. Die maken de buurt, níet de kleur." Lees ook: Verduurzamen huurwoningen kost meer dan 100 miljard Veel nationaliteiten

Jan is dolblij met de opknapbeurt van de huizen. Hij woont al 45 jaar in het Aagtendorp. "Vroeger stond het buurtje niet zo goed bekend", zegt hij. "Maar er is hier veel ten goede veranderd. "Er wonen hier veel nationaliteiten en dat gaat goed samen." Ook Ans is verknocht aan de wijk. Toch vertrok ze ooit naar een flat. "Maar ik ben dolblij dat ik terug ben, zeker na deze opknapbeurt. Onze huizen hebben nu zelfs een A plus-status. Ik ga hier nooit meer weg. Alleen tussen zes plankjes.'' 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003