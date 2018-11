OM verdenkt Mick Harren van wisseltruc met wapens: twaalf dagen cel geëist

PURMEREND - Volkszanger Mick Harren (51) heeft zijn voormalige stiefzoon afgelopen juli in een kroeg in Purmerend 'zeer waarschijnlijk' niet bedreigd met een nepwapen, maar met een echt vuurwapen. Dat stelde de officier van justitie vrijdag in de rechtbank van Alkmaar.

Daar eiste hij 72 dagen celstraf tegen de volkszanger, waarvan zestig voorwaardelijk. Ook moet Harren een werkstraf opgelegd krijgen van 180 uur.

Volgens de aanklager wijst alles erop dat Harren een heel ander wapen heeft ingeleverd dan dat wat hij bij zich had toen hij de 24-jarige zoon van zijn ex-vrouw in een café in Purmerend bedreigde. De volkszanger was na het incident drie uur zoek voordat hij zich bij de politie meldde. Daar kwam hij over de brug met een plastic pistool dat sterk afwijkt van het wapen op de camerabeelden, aldus de officier.

Hij vroeg de rechtbank de zanger een proeftijd van drie jaar op te leggen. Verder moet Harren een meldplicht krijgen en gedragstherapie volgen. De aanklager gaf de zanger twee weken om het echte wapen in te leveren zonder dat het tot straf leidt. "Duikt het later alsnog op, dan wordt het de gevangenis", zei hij.

Volgens Harren, eerder veroordeeld wegens wapenbezit, heeft hij niets omgewisseld en was hij naar het ziekenhuis omdat hij door de zoon van zijn ex zou zijn gestoken. Een doktersverklaring leverde hij echter nooit in. Ook zijn op camerabeelden geen mes of stekende bewegingen te zien.

Lampen van nepwapens

De volkszanger maakte tot het incident lampen van nepwapens. De bewuste dag had hij een exemplaar mee om aan zijn dochter te laten zien, met wie hij had afgesproken, zei hij. "Ik zocht de confrontatie niet. Er waren al bedreigingen geweest, ik ontliep de zoon van mijn ex en wist niet dat hij daar zou zijn."

Zijn advocaat vroeg Harren niet te veroordelen. "Hij was geen partij en kon geen kant uit. Dreigen met een nepwapen is misschien niet goed, maar het was de beste optie."