Beeld en Geluid brengt Nederlandse game-geschiedenis in beeld

HILVERSUM - Met een zogenoemde games-canon brengt het Hilversumse Instituut voor Beeld en Geluid op haar website de Nederlandse game-geschiedenis in beeld. Hierin staan onder meer de computerspellen A2 Racer, Jazz JackRabbit en Redcat.

Het is een opvallende lijst, omdat de meeste games die op de markt kwamen niet in Nederland zijn gemaakt. De lijst van de games-canon is samengesteld door Jesse de Vos. Hij doet onderzoek naar de Nederlandse game-geschiedenis.

Het oudste spel dat in de games-canon van Beeld en Geluid is opgenomen is Nijmeegs Avontuur, uit 1980. In dat zwart-wit-spelletje moet de speler een schat zoeken in Nijmegen. Het nieuwste spel is Horizon Zero Dawn (2017) van de Amsterdamse ontwikkelaar Guerilla Games.

Nostalgie voor de mensen die het spel in onderstaande spel vroeger hebben gespeeld, Redcat: