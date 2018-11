Komend voorjaar nieuwe bomen in MH17-herinneringsbos

VIJFHUIZEN - Het Nationaal Monument MH17 wordt komend voorjaar voorzien van tientallen nieuwe bomen. Ze vervangen bomen die dood zijn gegaan doordat ze te lang met hun wortels in het water stonden.

In de grond van het herdenkingsbos in Vijfhuizen, niet ver van Schiphol, is extra drainage aangebracht om nieuwe problemen te voorkomen, meldt de stichting achter het monument.

Het herinneringsbos werd vorig jaar aangeplant ter nagedachtenis aan de 298 mensen die omkwamen toen vlucht MH17 in 2014 uit de lucht werd geschoten boven Oost-Oekraïne. Voor ieder slachtoffer staat er een boom. Maar al snel bleek dat er sprake was van bovenmatige bomensterfte.

Uit onderzoek is gebleken dat dit kwam door vocht. Water zakte te langzaam weg, waardoor de wortels gingen rotten. De stichting hoopt dat probleem met de extra drainage is opgelost.

Herinneringsbos

Het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen bestaat uit 298 bomen: voor elk van de omgekomen slachtoffers van de vliegramp is een boom geplant. De bomen vormen gezamenlijk een groen herdenkingslint. De groei van de bomen houdt de gedachtenis van de slachtoffers symbolisch levend. De eerste bomen werden in maart vorig jaar geplant.

In september zei coördinator van de Stichting Monument MH17 Sjaak de Ligt tegen NH Nieuws dat ruim een kwart van de bomen in het herinneringsbos dood was. Hij stelde dat er in december van dit jaar nieuwe bomen zouden staan, maar dat wordt dus enkele maanden later.