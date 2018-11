Toussaint wint weer goud op World Cup

PEKING - De Amstelveense Kira Toussaint (24) heeft in Peking de finale van de 50 meter rugslag gewonnen. Met een tijd van 26,21 bleef ze haar rivalen voor.

De derde reeks World Cup-wedstrijden (2 tot en met 4 november) begint dus prima voor de zwemster, die na afloop haar geluk niet op kon. ''Wat een fantastisch gevoel. Dit soort wedstrijden winnen is supergaaf en ik leer hier erg veel van. Ik kijk uit naar morgen."

Jetlag

Bij de eerdere twee series van de World Cup was Toussaint ook de beste op de 50 meter rugslag. De Amstelveense was nog maar kort in Peking en had nog een kleine jetlag. Dat leek haar niet te deren: "Ik heb mijn normale routine gedaan voor de race en dat blijkt goed te werken.’’ Toussaint komt ook uit op de 100 meter rugslag en de 4x100 meter vrije slag estafette.

Kamminga

Arno Kamminga, zwemmer van HPC Amsterdam, kwam niet verder dan de negende plaats in de series van de 100 meter schoolslag (58,91).