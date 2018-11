VIDEO: Teckel gaat ervandoor op A10

AMSTERDAM - Een avontuurlijke teckel is vanmiddag de A10 Zuid in Amsterdam opgelopen en een stukje met het verkeer meegerend.

Twee agenten die onderweg waren naar een ontruiming, zagen de viervoeter over het asfalt rennen en zetten de achtervolging in. Een van hen sprong op een zeker moment uit de auto, om te voet achter de hond aan te gaan. Ook andere weggebruikers probeerden het dier tegen te houden.

Die liet zich echter niet vangen en rende op een gegeven moment zelfs een heel eind terug de afrit op. Uiteindelijk kon hij daar op heterdaad aangehouden worden.

Het is niet bekend hoe de teckel op de snelweg terecht is gekomen en wie de eigenaar is.