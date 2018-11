Het ergste lijkt achter de rug: files rond Amsterdam nemen af

NOORD-HOLLAND - Het verkeer rond Amsterdam heeft de hele avondspits veel last gehad van een ongeluk op de A7, eerder op de dag. Rond 17.00 uur stond de hele ring rond Amsterdam muurvast. Inmiddels lossen de files op.

Het ongeluk op de A7 vond rond 14.00 uur plaats. Door het ongeval was lange tijd één in plaats van drie rijstroken beschikbaar. Er was onder meer een vrachtwagen geladen met betonpalen bij betrokken. Het duurde uren voordat de vrachtwagen en de betonpalen weggehaald konden worden, met grote files tot gevolg.

Doordat op de A7 maar één van de drie rijstroken open was, slibte de Ringweg-Noord helemaal dicht. Vervolgens stond de hele ring rond Amsterdam muurvast. Het verkeer op de A10 werd door Rijkswaterstaat gedoseerd toegelaten tot de Coentunnel.

A9 ook vast

Rijkswaterstaat probeerde het verkeer om te leiden via de A9 richting Alkmaar, maar ook op deze weg stond binnen de korste keren een enorme file.

Rond 18.00 uur waren alle rijstroken op de A7 weer geopend na het grote ongeluk van eerder op de dag, waardoor het verkeer langzaamaan weer op gang kwam.

Op dit moment is het vooral nog druk aan de oostkant van de stad, op de A1, A2 en A10.