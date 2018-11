A7 inmiddels weer vrij, maar nog steeds staat het bijna overal vast op de ring

NOORD-HOLLAND - Wie over de Amsterdamse ring naar het noorden van Noord-Holland wil, doet er goed aan de reis uit te stellen. Dat adviseert Rijkswaterstaat. Door een fiks ongeluk met meerdere voertuigen op de A7 naar Hoorn is de hele ring rond Amsterdam dichtgeslibd. "Het is ellende op de weg", aldus Rijkswaterstaat.

Het ongeluk op de A7 vond rond 14.00 uur plaats. Door het ongeval was lange tijd één in plaats van drie rijstroken beschikbaar. Er was onder meer een vrachtwagen geladen met betonpalen bij betrokken. "Het gaat waarschijnlijk tot na de spits duren voordat deze vrachtwagen weggehaald is", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen NH Nieuws. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij, maar de files lossen voorlopig nog niet op.

Omrijden

Als gevolg hiervan staat het op de wegen richting de A7 ook vast, zoals te zien is op de kaart van de ANWB. Rijkswaterstaat adviseert daarom ook om indien mogelijk de reis uit te stellen. "Omrijden kan ook via de A9 richting Alkmaar, maar ook daar is het heel druk", zegt de woordvoerder. "Houd dus het laatste verkeersnieuws in de gaten."

Vanwege de drukte laat Rijkswaterstaat het verkeer op de A10 gedoseerd door de Coentunnel rijden. De Ringweg-Zuid staat inmiddels ook in beide richtingen vast. Op de A5 vanaf knooppunt Raasdorp noordwaarts moet verkeer rekening houden met ruim een halfuur vertraging.

A9 ook vast

Ook op de A9 ten zuiden van Amsterdam is er een flinke file. Vanaf Bijlmermeer tot aan knooppunt Velsen staat het over een lengte van 26 kilometer vast. In tegengestelde richting is op de A9 de Wijkertunnel afgesloten na een ongeluk eerder op de middag.