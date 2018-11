Oog op de Metropool: Waar bouwen we 200.000 huizen

ALMERE - De woningnood in de Metropoolregio Amsterdam blijft hoog. Er wordt volop gebouwd maar tegelijkertijd blijft het aantal huishoudens flink toenemen. Tot 2040 zijn er naar schatting ruim 200.000 nieuwe woningen nodig.

De regio trekt veel werknemers van buitenaf, ouderen blijven langer thuis wonen en met gemiddeld 2 personen per huishouden zijn er meer zelfstandige woningen nodig. Naar schatting is er de komende 22 jaar behoefte aan ruim 200.000 nieuwe woningen.

Drie keer Haarlem

Een duizelingwekkend aantal, te vergelijken met het aantal woningen van een stad als Den Haag, of drie keer zo veel als in de stad Haarlem. En al die woningen moeten gebouwd worden in de overvolle Metropoolregio Amsterdam. Het liefst zo dicht mogelijk bij de stad om de regio bereikbaar te houden.

Bouwlocaties: https://maps.noord-holland.nl/ GeoWeb51HTML5/index.html? viewer=mra

Door de enorme vraag in de stad rijzen de prijzen van koopwoningen de pan uit. Voor een modaal gezin vaak niet meer te betalen. Zij wijken daarom steeds vaker uit naar de omliggende gemeenten. Wie per sé in Amsterdam wil wonen moet genoegen nemen met weinig ruimte en hooguit een balkon.

Boerderij op de Dam

Er moet dus niet alleen heel veel bijgebouwd worden maar ook voor ieders wens en portemonnee. "Iedereen wil een boerderij op de Dam in Amsterdam, maar dat gaat natuurlijk niet lukken", zegt planoloog Ton Bossink. In Almere zijn betaalbare woningen met rust en ruimte en in de stad betaal je veel geld voor een appartement op grote hoogte.

Een deel van de woningen zal gebouwd worden in bekende nieuwbouwlocaties zoals Almere, Purmerend en Haarlemmermeer. Maar ook binnenstedelijk in Amsterdam en Zaandam. Groot project is straks Haven-Stad waar naar schatting plek is voor 70.000 woningen. Maar ook in de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland en op IJburg wordt volop gebouwd.

Binnen de ring

Opmerkelijk is dat binnen de ring Amsterdam nog volop ruimte is voor nieuwbouw. Verouderde industriegebieden bieden volop ruimte aan hoogbouw die in de Amsterdamse binnenstad verboden is vanwege de UNESCO-status. In Haven-Stad zal wonen gecombineerd worden met werken.