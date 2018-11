Deel dit artikel:













Nico Kuijper uit Zaandijk woont duurzaam en bijna gratis Foto: NH Nieuws

ZAANDIJK - De gaskraan in de meterkast is al jaren dicht. Nico Kuijper heeft een mooi groot huis in Zaandijk. Vanuit zijn huiskamer kan hij weidevogels spotten in de polder. Op zijn dak liggen 31 zonnepanelen en achter zijn schuurtje staat zijn warmwatervoorziening. Hij heeft alleen zon en lucht nodig om geheel energieneutraal te wonen. Gratis, want hij betaald geen cent voor gas en electra.

In Nico's garage staan warmwaterboilers voor verwarming en douche. De meters geven exact het verbruik en de temperatuur weer. "Niets gaat verloren", zegt Nico, "de zonne-energie die in de zomer overblijft, gebruiken we weer in de winter." De aanschaf van al die panelen en warmtebronnen is fors maar dat "heb je in 15 jaar volledig terugverdiend". Bovendien stijgt je huis fors in waarde als het zo duurzaam is. Nico doet mee aan de Nationale Duurzame Huizenroute die zaterdag 3 en 10 november worden gehouden.